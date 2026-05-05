Morte di Davide Manelli sulla A7 | la Procura di Genova indaga tre persone per omicidio stradale

La Procura di Genova ha aperto un'indagine per omicidio stradale dopo la morte di un uomo avvenuta sulla A7. L'incidente si è verificato nella galleria Delle Piane nord, mentre la vittima, in sella a una motocicletta, stava tornando a casa in direzione nord. Sono state identificate tre persone come indagate nell'inchiesta, senza ulteriori dettagli sui loro ruoli. La dinamica dell'incidente è ancora al centro delle verifiche.

Stava tornando a casa, in direzione nord, verso Lecco e il lago, quando la sua moto ha perso aderenza sull'asfalto della galleria Delle Piane nord. Davide Manelli aveva 26 anni. L'impatto con l'auto sopraggiunta non gli ha lasciato scampo. Era il pomeriggio di sabato 2 maggio, circa le 17:15, al.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Risucchiato nell’idromassaggio. La procura indaga tre persone per la morte del piccolo Matteo. Disposta anche l’autopsiadi Francesco Zuppiroli Si è tinto d’inchiostro il registro degli indagati per la morte di Matteo Brandimarti. Doppia tragedia in autostrada: la procura indaga per omicidio stradaleLa procura di Genova ha aperto un fascicolo sui due incidenti mortali avvenuti tra A7 e A12 nel fine settimana, costati la vita a due motociclisti. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il dolore di Lecco per Davide, morto a 26 anni sulla A7. La Procura indaga per omicidio stradale; Incidente sulla A7: la vittima è Davide Manelli; Davide Manelli, 26 anni, morto in A7 dopo la caduta in moto: dinamica, soccorsi e riapertura del tratto; Doppia tragedia in autostrada: la procura indaga per omicidio stradale. Morte di Davide Astori: Galanti condannato per un certificato medico falsoFirenze, 7 aporile 2026 – Condannato a 1 anno per un certificato medico falso, retrodatato di due anni dal 2019 al 2017. Così la motivazione della sentenza del tribunale di Firenze che condannò il 13 ... lanazione.it Morte di Davide, l'automobilista: Andava a zig-zag. L'urto? Pensavo a un dossoLe indagini sull'incidente accaduto a Davide Borgione, il 19enne morto sabato in via Nizza a Torino. Ho notato quel ragazzo che andava in bicicletta a zig-zag, poi non l'ho più visto e mi è sembrato ... rainews.it La morte di Davide Rebellin: il 2 luglio Wolfgang Rieke torna in tribunale per il processo d'appello. Il camionista tedesco investì e uccise a Montebello Vicentino l’ex campione di ciclismo. In primo grado era stato condannato a 4 anni. x.com Davide Falcetta risulta coinvolto nelle indagini sulla morte di Claudia De Chirico, giovane donna di 22 anni, trovata senza vita a Terlizzi nel dicembre 2016 in circostanze mai del tutto chiarite. Il caso è stato riaperto nel 2024, dopo ripetute richieste di archiviazi - facebook.com facebook