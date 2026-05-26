Morte avvelenate per ricina nuovo interrogatorio per Gianni e Alice Di Vita

Nella questura di Campobasso, Gianni e Alice Di Vita sono stati nuovamente interrogati in relazione alle indagini sulla morte avvenuta a Pietracatella. L’interrogatorio si concentra sui dettagli riguardanti il sospetto di avvelenamento con ricina. La polizia sta approfondendo le prove raccolte, senza fornire ulteriori dettagli pubblicamente. I due sono coinvolti nel procedimento giudiziario avviato nelle ultime settimane.

È in corso nella questura di Campobasso un nuovo interrogatorio di Gianni e Alice Di Vita nell’ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella. Padre e figlia erano già stati sentiti per diverse ore, nelle settimane passate. Da giorni era attesa una nuova convocazione. Ora sono sentiti negli uffici della Squadra Mobile, diretta da Marco Graziano, come persone informate dei fatti. Sulla morte di Sara Di Vita e di sua madre Antonella Di Ielsi, avvelenate con la ricina a fine dicembre, la Procura di Larino indaga per duplice omicidio premeditato. Gianni Di Vita, secondo quanto riporta Ansa, è entrato da un ingresso secondario della questura poco dopo le 15. 🔗 Leggi su Open.online

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Morte avvelenate a Campobasso, nuovo interrogatorio per Gianni di Vita - Vita in diretta 21/04/2026

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