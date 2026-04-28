A Pietracatella sono state trovate due donne decedute a causa di avvelenamento con la ricina. La zia di Gianni Di Vita, coinvolto nella vicenda, ha dichiarato che si tratta di un incidente e non di un omicidio. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze della morte e accertare eventuali responsabilità. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio e analizza i risultati delle analisi tossicologiche.

Non c’è ancora la svolta sul giallo di Pietracatella (Campobasso): sono stati disposti altri esami per risolvere il mistero delle due donne, madre e figlia, morte avvelenate con la ricina nei giorni dopo Natale, tra cui l’analisi del telefono della figlia maggiore. Intanto la zia di Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime, non crede alla tesi dell’omicidio, come suggerirebbe la presenza del veleno: “È stato un incidente“. Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella La zia di Gianni Di Vita non crede all'omicidio L'analisi del telefono di Alice Di Vita Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella L’analisi del Centro antiveleni Maugeri di Pavia ha confermato l’avvelenamento di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte a Pietracatella, in provincia di Campobasso, durante le feste natalizie.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, la zia di Gianni Di Vita non crede all'omicidio: "Incidente"

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