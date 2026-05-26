Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella fari sulla torta di Isuccia | è la zia 90enne di Gianni Di Vita

Da virgilio.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 90 anni, zia di una persona coinvolta, è al centro delle indagini per la morte avvelenata con ricina avvenuta a Pietracatella. La torta, preparata dalla donna, è stata consumata la sera del 24 e ora si indaga sulla possibile connessione tra il suo gesto e il decesso. Le autorità stanno esaminando la scena e i campioni della torta per stabilire se ci siano tracce di sostanze tossiche.

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Le indagini su madre e figlia morte avvelenate a Pietracatella proseguono senza sosta. La polizia sta scandagliando tutti i pasti consumati nei giorni prima di Natale dalla famiglia, e ha convocato in questura anche Isuccia, la zia 90enne di Gianni Di Vita che ha preparato una torta mangiata la sera della Vigilia di Natale. La donna è rimasta in Questura per circa un’ora e mezza. Donne avvelenate con la ricina, rimandato il deposito delle autopsie Perché è stata interrogata Isuccia, la zia di Gianni Di Vita Donne avvelenate a Pietracatella, la posizione dei medici Donne avvelenate con la ricina, rimandato il deposito delle autopsie L’indagine non è limitata solo al nucleo familiare di Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, madre e figlia morte per avvelenamento da ricina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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