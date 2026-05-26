Due anni dopo la morte di Angelo Onorato, la moglie ha dichiarato al Giornale d’Italia che si tratta di un omicidio. Ha espresso il desiderio che vengano trovati elementi sufficienti per avviare un processo. La donna, ex europarlamentare, ha parlato dell’impatto di questa vicenda sulla sua vita, senza fornire dettagli specifici sul caso o sulle indagini in corso.

La moglie Francesca Donato, ex europarlamentare, è stata intervistata dal Giornale d'Italia per cercare di capirne di più riguardo ad un evento che ha inevitabilmente scombussolato la sua vita A distanza di due anni il caso legato alla morte di Angelo Onorato continua a tenere banco. La mogli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Morte Angelo Onorato, moglie Francesca Donato al GdI: "È stato un omicidio, spero vengano trovati elementi per un processo"

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