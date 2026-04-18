Processo per omicidio stradale a Sant’Angelo dei Lombardi | giovane imputata per la morte di Giacomo De Respinis

È cominciato al tribunale il processo che riguarda una donna di 26 anni di Sant'Angelo dei Lombardi, accusata di omicidio stradale per la morte di un giovane. La vicenda ha attirato l’attenzione locale ed è ancora in fase di discussione. La donna è imputata nel procedimento giudiziario e il dibattimento proseguirà nelle prossime settimane.

È iniziato presso il tribunale il processo che vede coinvolta una donna di 26 anni di Sant'Angelo dei Lombardi. L’imputazione è di omicidio stradale, in merito alla morte di Giacomo De Respinis, ventiquattrenne che lavorava per diventare pizzaiolo. L’incidente si è verificato nell’ottobre 2024 a.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Michele Placido a Sant'Angelo dei Lombardi: una serata di poesia e teatro per la beneficenza Sant'Angelo dei Lombardi, incontro sulla paceA Sant'Angelo dei Lombardi un momento di riflessione sul tema della pace promosso dal Circolo Acli Millennium, dalle Acli irpine e dalla Conferenza... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Processo per omicidio stradale a Sant’Angelo dei Lombardi: giovane imputata per la morte di Giacomo De Respinis; Sant'Angelo, accusata di omicidio stradale: in aula battaglie di consulenze; Sant'Angelo dei Lombardi, è accusata di omicidio stradale: appaiono sui muri le scritte d'odio; La vittima non aveva la cintura, patteggia 3 anni il conducente ubriaco e sotto cocaina. Sant'Angelo dei Lombardi, è accusata di omicidio stradale: appaiono sui muri le scritte d'odioÈ accusata di omicidio stradale del ragazzo con la quale viaggiava, il ventiquattrenne Giacomo Amoroso De Respinis, aspirante pizzaiolo di Sant’Angelo dei Lombardi. Ma oltre ... ilmattino.it Detenuti appiccano un incendio in cella nel carcere di Sant’Angelo dei Lombardi: 8 poliziotti intossicati facebook