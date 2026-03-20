L'inchiesta sulla morte di Angelo Onorato, trovato senza vita nella sua auto a Palermo, continua a mantenere i suoi punti oscuri. La giudice per le indagini preliminari ha respinto l’archiviazione e ha evidenziato alcuni aspetti ancora da chiarire, tra cui la fascetta senza impronte trovata sulla portiera e la porta aperta al momento del ritrovamento. La vicenda resta sotto osservazione, con indagini in corso.

Palermo, 20 marzo 2026 – Non sarà archiviata (almeno per ora) l’inchiesta sulla morte di Angelo Onorato a Palermo, l’imprenditore marito dell’ex deputata europea Francesca Donato, trovato senza via nella sua auto con una fascetta da elettricista stretta al collo. Era il 25 maggio 2024. La gip Giuseppa Zampino ha infatti accolto l’istanza della famiglia che non crede nella tesi del suicidio e si è opposta all’archiviazione richiesta dalla procura. Secondo i pm Clio Di Guardo e Luisa Vittoria Campanile le indagini finora “non hanno consentito di individuare seri, concreti e specifici elementi a carico di alcuno e neppure è stato possibile escludere che il decesso sia stato frutto di una scelta autonoma dello stesso Onorato”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La strana morte di Angelo Onorato, dalla fascetta senza impronte alla portiera aperta. La gip elenca i punti oscuri e rigetta l’archiviazione

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