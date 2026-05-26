Morte a Campobasso nuovi interrogatori per il papà e la figlia maggiore | le indagini sulla torta di Natale

A Campobasso, il padre e la figlia maggiore sono stati nuovamente interrogati in Questura come persone informate sui fatti. Sono coinvolti nelle indagini sulla morte di una donna avvelenata con ricina poche ore dopo la secondogenita, durante il periodo natalizio. Entrambi sono stati ascoltati dopo i primi interrogatori, ancora sotto verifica. Le indagini continuano a concentrarsi sulla possibile connessione tra i familiari e l’avvelenamento.

Sono stati ascoltati di nuovo in Questura a Campobasso in qualità di persone informate sui fatti Gianni e Alice Di Vita, marito e primogenita di Antonella Di Ielsi, la donna morta per avvelenamento da ricina poche ore dopo la sua secondogenita nel periodo di Natale. Ieri era stata sentita anche la zia Isuccia: domande sul ciambellone preparato per la Vigilia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Avvelenate con la ricina, nuovi interrogatori dei parenti

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