Mamma e figlia 15enne morte dopo pranzo di Natale a Campobasso | escluse 1300 sostanze indagini vicine alla svolta

Le complesse indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia 15enne Sara Di Vita, decedute per una sospetta intossicazione alimentare, sono vicine a una svolta con il deposito delle varie perizie tossicologiche e sugli alimenti sequestrati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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