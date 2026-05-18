A Campobasso, la Squadra Mobile ha ripreso le indagini in merito alla morte di una madre e di una figlia avvenuta nel loro appartamento. I familiari sono stati convocati nuovamente per essere ascoltati in nuovi interrogatori, che si aggiungono alle testimonianze già raccolte. La polizia sta analizzando gli elementi emersi e raccogliendo ulteriori dettagli sulla vicenda. La procura ha aperto un fascicolo d’indagine senza formulare ipotesi di reato al momento.

Secondo quanto appreso da fonti investigative, restano ancora una ventina di testimonianze da raccogliere tra parenti, amici, vicini di casa e conoscenti della famiglia. Le audizioni, coordinate dalla Squadra Mobile di Campobasso diretta da Marco Graziano e dalla Procura di Larino guidata da Elvira Antonelli, hanno già superato quota cento, alcune svolte anche alla presenza della procuratrice capo. Al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati, ma gli investigatori continuano ad approfondire alcune posizioni in ambito familiare. Tra le persone che saranno nuovamente ascoltate c’è anche Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, che per quasi quattro mesi ha ospitato nella propria abitazione lui e la figlia dopo la tragedia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: nuovi interrogatori dei familiari

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GIALLO A CAMPOBASSO, MADRE E FIGLIA AVVELENATE CON LA RICINA: AL VIA GLI INTERROGATORI

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