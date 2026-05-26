Morta dopo il tragico schianto il paese piange Mariarosa | Era sempre pronta ad aiutare

Notizia in breve

Mariarosa Piora è morta in un incidente stradale a Flero, lasciando la comunità sconvolta. La notizia della sua scomparsa ha suscitato dolore tra i residenti, che la ricordano come una persona sempre disponibile ad aiutare gli altri. La sua morte ha avuto un forte impatto nel paese, dove era conosciuta e apprezzata per il suo carattere.