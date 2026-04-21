Presunto omicidio-suicidio | Adriana era una bravissima cantante sempre pronta ad aiutare gli altri
Due persone sono state trovate morte nella loro abitazione a Torre Verde, frazione di Castel Maggiore, in provincia di Bologna. Si tratta di Mauro Zaccarini, di 73 anni, e Adriana Mazzanti, di 63 anni. Secondo quanto si è appreso, si ipotizza un episodio di omicidio-suicidio. Adriana era una cantante conosciuta per la disponibilità verso gli altri. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dei decessi.
Sono Mauro Zaccarini, 73 anni, e Adriana Mazzanti, 63 anni, le due persone trovate morte nella loro abitazione a Torre Verde, frazione di Castel Maggiore, in provincia di Bologna. I loro corpi sono stati scoperti nel primo pomeriggio di lunedì 21 aprile.Mauro e Adriana erano una coppia conosciuta.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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