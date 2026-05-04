Cinzia Viglianti morta la storica volontaria della protezione civile | Sempre pronta ad aiutare

È scomparsa Cinzia Viglianti, 63 anni, conosciuta e apprezzata nel settore del volontariato nella zona di Viterbo. La sua attività come volontaria della protezione civile ha caratterizzato molti interventi sul territorio. La sua presenza è stata riconosciuta come costante e di supporto per le iniziative di solidarietà. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra le persone coinvolte nelle associazioni locali.

È morta Cinzia Viglianti, 63 anni, figura molto conosciuta e stimata nel mondo del volontariato viterbese. La sua vita è stata profondamente legata alla Protezione Civile e a un impegno costante, generoso e discreto non solo a favore delle persone in difficoltà ma anche degli animali, con.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Incendio in casa a Ponza, crolla il pavimento: volontaria della protezione civile gravemente ustionataÈ ricoverata con prognosi riservata una 30enne volontaria della protezione civile rimasta gravemente ustionata durante un incendio in una casa... Incendio sull’isola di Ponza, resta ustionata una volontaria della protezione civileIncendio nella notte sull’isola di Ponza dove le fiamme sono divampate all’interno di una casa estiva.