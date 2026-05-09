Le aziende sanitarie locali e le università hanno approvato i bilanci, con i conti che mostrano un calo del 40% del fabbisogno residuo rispetto al 2024, ridotto a 21,2 milioni di euro. La previsione di pareggio di bilancio per il 2026 viene confermata, anche se i bisogni della popolazione continuano a crescere più rapidamente delle risorse disponibili.

Migliorano i conti del sistema sanitario provinciale, con una riduzione del 40% rispetto al 2024 del fabbisogno residuo complessivo, pari a 21,2 milioni di euro, e la conferma della previsione di pareggio di bilancio per il 2026. Sono stati approvati ieri all’unanimità dai sindaci modenesi i bilanci consuntivi dell’Ausl e dell’Aou. Nel dettaglio, l’Ausl chiude il 2025 migliorando nettamente il dato del 2024, riducendo del 33% il fabbisogno residuo, che si ferma a 13,27 milioni di euro, di cui 2,86 milioni riferiti al Fondo regionale per la non autosufficienza. Anche per l’Aou un risultato in netto miglioramento, con un fabbisogno residuo che cala del 47,3% rispetto all’anno scorso, per un valore di 7,96 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ausl e Aou, ok ai bilanci: "I bisogni crescono più delle risorse . Ora serve coraggio"

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