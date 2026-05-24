L' abitare collaborativo al centro del dibattito | La casa è benessere serve un’edilizia che risponda ai bisogni
Un convegno dedicato ai modelli di abitare collaborativo si è svolto presso il cohousing Lecasefranche, con l’obiettivo di analizzare le diverse soluzioni abitative come cohousing, social housing, coliving e vicinato solidale. L’evento ha coinvolto rappresentanti di cooperative e organizzazioni di settore, con un focus sulla necessità di un’edilizia che risponda ai bisogni delle persone e favorisca il benessere abitativo. La discussione si è concentrata sulle nuove formule di welfare urbano e sul ruolo di queste modalità nel contesto sociale attuale.
Il cohousing Lecasefranche ha ospitato il convegno “L’abitare collaborativo in Italia - Cohousing, social housing, coliving, vicinato solidale: i nuovi modelli abitativi”, un momento di confronto sui nuovi modelli di welfare urbano sostenuto anche da Confcooperative Romagna-Estense.Lo stesso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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