L' abitare collaborativo al centro del dibattito | La casa è benessere serve un’edilizia che risponda ai bisogni

Notizia in breve

Un convegno dedicato ai modelli di abitare collaborativo si è svolto presso il cohousing Lecasefranche, con l’obiettivo di analizzare le diverse soluzioni abitative come cohousing, social housing, coliving e vicinato solidale. L’evento ha coinvolto rappresentanti di cooperative e organizzazioni di settore, con un focus sulla necessità di un’edilizia che risponda ai bisogni delle persone e favorisca il benessere abitativo. La discussione si è concentrata sulle nuove formule di welfare urbano e sul ruolo di queste modalità nel contesto sociale attuale.