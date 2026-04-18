Matteo Moretto ha commentato la situazione di Victor Valdepenas, difensore del Real Madrid, in relazione all'interesse del Milan. Secondo le sue parole, il club rossonero non si trova tra le squadre più vicine al giocatore. Moretto ha spiegato che attualmente non ci sono trattative avanzate o contatti concreti tra le parti. La situazione rimane quindi piuttosto distante da una possibile operazione di mercato.

Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato voluto spendere alcune parole su Victor Valdepenas, difensore del Real Madrid classe 2006 che, in questi mesi, è stato osservato con molta attenzione dal Milan di Massimiliano Allegri. Secondo le ultime notizie, il Milan non è convinto di procedere sul giovane a causa della formula dell'operazione. Ecco, di seguito, le sue parole: Moretto su Milan-Valdepenas: "A febbraio vi avevo detto che il Milan lo stava seguendo da settimane. Il Diavolo lo seguiva e lo segue ancora, ma non è tra i club più vicini. Non è in pole per volontà dello stesso Milan che non è convinto della formula dell'operazione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Moretto: “Il Milan non è tra i club più vicini a Valdepenas, ecco perché”

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Messaggio per chi conosce Selva Francesca: stasera mentre camminavo lungo via Moretto a Bazzano ho trovato il un libretto del consultorio ostetrico/pediatrico del Policlinico S. Orsola a lei intestato. Sono riportati alcuni dati presi alla nascita e informazioni v - facebook.com facebook