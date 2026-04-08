L'ex attaccante del Milan degli anni Cinquanta e Sessanta ha commentato la rosa attuale dei rossoneri in un’intervista esclusiva a 'Tuttosport', esprimendo la sua opinione su possibili scambi di giocatori e scelte di attaccanti. Ha suggerito di sostituire un giocatore chiave con un altro considerato più utile e forte, e ha indicato un nome per il ruolo di prima punta. Le sue parole si concentrano sulle dinamiche e le strategie del team.

José Altafini, ex attaccante del Milan per sette stagioni (1958-1965), autore di 161 gol in 246 partite in rossonero e vincitore con il Diavolo di 2 Scudetti e di una Coppa dei Campioni, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla sconfitta del Milan a Napoli e addio dei rossoneri allo Scudetto: "Me lo aspettavo sinceramente e non sono sorpreso né dalla sconfitta né dall'uscita dei rossoneri dal giro Scudetto". Altafini sul Milan: "Allegri con questa squadra non poteva fare di più. La rosa del Milan vale l'attuale classifica. Stanno ottenendo il massimo e non possono andare oltre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Altafini: “Milan, scambia Leao con uno forte e più utile. Il 9? Punterei su Kean”

Calciomercato, Kean per il Milan del futuro: ritroverebbe Allegri, giocherebbe con LeaoSecondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, due giorni fa Giorgio Furlani e Massimiliano Allegri, rispettivamente amministratore delegato e...

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Milan, José Altafini ha analizzato attraverso queste dichiarazioni il momento che sta vivendo il club rossonero. Tutte le sue paroleMilan, José Altafini ha analizzato attraverso queste dichiarazioni il momento che sta vivendo il club rossonero. Tutte le sue parole ... calcionews24.com

Altafini scarica Leao: Sarebbe ora di fare qualche scambio con qualcuno di forte e più utile al gioco del MilanIntervistato da Tuttosport, l'ex attaccante rossonero José Altafini ha spiegato cosa serve al Milan nel mercato estivo: Va rinforzata la spina dorsale della squadra. milannews.it