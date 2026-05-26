Il Milan ha incontrato l’allenatore Andoni Iraola a Londra circa una settimana fa. La notizia è stata confermata da un esperto di mercato, che ha fornito dettagli sulla visita. Non sono stati divulgati ulteriori dettagli sulle ragioni dell’incontro o sui piani futuri del club. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte.

E' iniziata una vera e propria rivoluzione in Casa Milan, e i radar rossoneri puntano verso la Premier League. Dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, la dirigenza, o quel che ne rimane, si è già messa al lavoro per per trovare un sostituto. Nelle ultime ore, infatti, è spuntato il nome di Andoni Iraola, tecnico del Bournemouth. A parlarne è stato il noto esperto di mercato, Matteo Moretto, tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano. "Settimana scorsa il Milan ha incontrato Iraola a Londra per capire se fosse aperto al progetto rossonero. Questo vuol dire che il club stava già valutando delle alternative ad Allegri, forse indipendentemente dalla Champions. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Moretto: “Il Milan ha incontrato Iraola a Londra” Il retroscena di una settimana fa…

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