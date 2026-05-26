Andrea Agostini, candidato di centrodestra con Morciano Viva, è stato eletto sindaco di Morciano con il 53,79% dei voti. La sua vittoria si è concretizzata con circa 200 voti di scarto rispetto all'avversario. I risultati ufficiali sono stati comunicati dopo lo scrutinio delle schede. La chiusura dei seggi ha sancito il cambio di amministrazione nel comune.

Morciano ha un nuovo sindaco ed è Andrea Agostini, candidato di centrodestra con Morciano Viva, eletto con il 53,79% dei voti. Si è imposto sull’avversario Pierluigi Autunno di Morciano di Tutti, fermo al 46,21%. In totale, i voti validi sono stati 1.638 contro 1.407, con uno scarto di oltre 200 voti che consegna ad Agostini la vittoria e il nuovo incarico alla guida del Comune. Su un totale di 6.011 elettori hanno votato in 3.126, con un’affluenza del 52%, quasi dieci punti percentuali in più rispetto al 2022, quando si era fermata al 43,71%. "È una grande soddisfazione — ha commentato il nuovo sindaco Andrea Agostini —. Questo risultato ripaga tutto il lavoro fatto e premia la squadra che abbiamo costruito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morciano, la spunta Agostini. Autunno battuto di duecento voti

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