Morciano duello elettorale | Agostini e Autunno si sfidano al voto

A Morciano, le elezioni comunali si svolgeranno il 24 e 25 maggio, con due candidati che si sfideranno per la carica di sindaco. La competizione vede protagonisti Agostini e Autunno, dopo che i ritiri di altri due candidati hanno ridotto la corsa a un confronto tra questi due nomi. La consultazione avviene in un contesto di due giorni, come previsto dalla normativa elettorale.

? Cosa sapere A Morciano Agostini e Autunno si sfidano al voto il 24 e 25 maggio.. I ritiri di Avanzolini e Garattoni trasformano la consultazione in un duello binario.. Le liste elettorali per le consultazioni del 24 e 25 maggio a Morciano sono ufficialmente chiuse, sancendo uno scontro diretto tra Agostini e Autunno dopo l’uscita di scena improvvisa di Avanzolini e Garattoni. Il clima nelle strade del comune, che ha vissuto mesi di gestione commissariale, si è trasformato radicalmente con la definizione dei candidati. Non ci saranno terze vie o possibilità di mediazione: la scacchiera politica è stata ridotta a un duello serrato tra due visioni opposte che si sfideranno al voto.🔗 Leggi su Ameve.eu

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