A Morciano si sono svolte le elezioni comunali con una partecipazione che si può definire discreta, mentre a Mondaino si è registrato un calo di affluenza. A Mondaino c’era una sola lista in corsa, con il quorum del 40% come unico obiettivo da raggiungere. A Morciano, invece, si sono sfidati due candidati, con una competizione ancora aperta. Non sono stati comunicati i risultati ufficiali al momento.

Discreta affluenza ieri a Morciano, dove la sfida per queste comunali è più che mai accesa. In netto calo invece gli elettori a Mondaino, dove è in corsa una sola lista: l’unico rivale da battere sarà il quorum del 40%. Nella prima giornata ai seggi non si sono registrati particolari problemi, né contestazioni. E a Morciano l’affluenza della prima giornata risulta minore rispetto al 2022. Alle 23 di ieri aveva votato il 40,59% dei 6.028 cittadini, mentre quattro anni fa alla stessa ora si era recato alle urne il 43,71% degli elettori. I due candidati sindaci sono andati ai seggi entrambi al mattino. Andrea Agostini, con la lista civica ’Morciano viva’, punta sulla continuità amministrativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morciano, sfida Agostini-Autunno. A Mondaino Ottaviani corre da solo

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