Monza uomo nudo nella fontana in centro

Un uomo è stato visto completamente nudo mentre si trovava all’interno di una fontana nel centro della città. Alcuni testimoni hanno riferito di aver assistito all’episodio, mentre altri hanno ipotizzato che si trattasse di un fotomontaggio. Non ci sono ancora dettagli su eventuali motivazioni o azioni successive.

Qualcuno ha anche pensato a un fotomontaggio. Chi ha invece assistito alla scena ha invece confermato. Si parla dell'uomo che nelle scorse ore è stato fotografato nudo mentre faceva il bagno nella fontana di via Cortelonga, in centro. La foto dell'uomo, probabilmente intento a combattere l'ondata. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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