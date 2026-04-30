Nelle ultime ore si è acceso il dibattito dopo la pubblicazione di alcune foto che mostrano un uomo senza vestiti nel centro della città, nelle vicinanze di un’istituzione culturale. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla responsabilità delle autorità locali nel garantire la sicurezza pubblica. Mentre alcune forze politiche chiedono chiarimenti sulle eventuali misure di vigilanza, altre preferiscono mantenere un atteggiamento più disteso, evitando strumentalizzazioni.

Fa ancora discutere il caso dell’uomo nudo fotografato in strada alle spalle dell’Accademia, un episodio da stigmatizzare secondo il centrodestra, da non strumentalizzare invece, secondo il Pd. Sono intervenuti Maria Grazia Modena e Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia. "Passata la tempesta dovuta alla presenza di un uomo di colore – dice Maria Grazia Modena – che si aggirava confuso e nudo all’inizio di corso Vittorio Emanuele ha suscitato sdegno. Metterla in politica, come si affretta a fare il PD – continua la consigliera – non solo è fuorviante, ma è anche un evidente senso di colpa, di timore per la complicità nel favorire una immigrazione incontenibile e incontrollabile che con sempre nuove manifestazioni negative contribuisce a fare sprofondare la Città nel degrado non solo materiale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’uomo nudo fotografato in centro: "Chi doveva vigilare su di lui? C’è chi riceve fondi per farlo"

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