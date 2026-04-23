Dopo dieci anni, la statua di delfino realizzata da Lucio Fontana è tornata nella piscina dello Sporting Club a Monza. L'opera, che in passato aveva fatto parte di una collezione privata, era stata destinata a un'asta internazionale. La statua riprende il suo posto nella piscina del club, dove era presente prima di essere venduta all'estero. La riacquisizione è stata comunicata dal club locale.

Monza, 23 aprile 2026 - Dopo dieci anni di assenza è tornata a casa nella piscina dello Sporting Club la statua di delfino realizzata dal celeberrimo artista Lucio Fontana destinata alla vendita all'asta all'estero. A deciderlo due anni fa il Consiglio di Stato, che aveva respinto definitivamente il ricorso presentato dall'immobiliare proprietaria della ex residenza della famiglia di petrolieri Tagliabue. Il delfino, lungo tre metri e mezzo, in ceramica smaltata di Albisola color rosso bruciato, con toni bruni verso le pinne e la coda, fu commissionato da Ettore Tagliabue a Lucio Fontana nel 1951 in aggiunta alla piscina voluta dalla moglie...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il delfino di Lucio Fontana torna nella piscina dello Sporting Club a Monza

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