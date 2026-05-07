Molestie sessuali su due studentesse 14enni bidello condannato a 4 anni e mezzo a Castellammare di Stabia

Il Tribunale di Torre Annunziata ha condannato un bidello a quattro anni e mezzo di reclusione per molestie sessuali su due studentesse di 14 anni a Castellammare di Stabia. Le due ragazze hanno subito comportamenti inappropriati da parte dell’uomo all’interno della scuola. La sentenza è stata emessa dopo il procedimento giudiziario che ha accertato le responsabilità dell’imputato.