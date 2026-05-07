Molestie sessuali su due studentesse 14enni bidello condannato a 4 anni e mezzo a Castellammare di Stabia
Il Tribunale di Torre Annunziata ha condannato un bidello a quattro anni e mezzo di reclusione per molestie sessuali su due studentesse di 14 anni a Castellammare di Stabia. Le due ragazze hanno subito comportamenti inappropriati da parte dell’uomo all’interno della scuola. La sentenza è stata emessa dopo il procedimento giudiziario che ha accertato le responsabilità dell’imputato.
La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata: le due alunne subirono molestie sessuali. Condannato bidello.🔗 Leggi su Fanpage.it
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