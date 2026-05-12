Molestie su autobus passeggero condannato a due anni e due mesi

Un uomo di 58 anni di Lecce è stato condannato a due anni e due mesi di reclusione per aver molestato diverse donne su autobus di linea. La sentenza è arrivata ieri, dopo il processo in cui sono state contestate le accuse di molestie commesse durante i viaggi sui mezzi pubblici. La vicenda ha attirato l’attenzione locale e ha portato alla condanna definitiva dell’imputato.

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