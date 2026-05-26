Un ex docente è stato condannato a due anni di reclusione per aver commesso violenza su due studentesse in due istituti diversi. La sentenza si basa sulla ricostruzione di comportamenti manipolatori e abusi psicologici nei confronti delle minorenni. Le indagini hanno evidenziato come il docente abbia instaurato rapporti di potere e fiducia, sfruttando le sue posizioni di autorità. La condanna riguarda atti di violenza e manipolazione avvenuti in contesti scolastici distinti.

? Domande chiave Come ha fatto il docente a colpire studentesse in istituti diversi?. Quali dettagli hanno ricostruito la manipolazione psicologica sulle minorenni?. Perché il ruolo di insegnante di sostegno ha facilitato l'abuso?. Quanto risarcimento riceveranno le due vittime del liceo?.? In Breve Risarcimenti stabiliti per 10mila euro e 5mila euro alle due vittime.. Episodi avvenuti tra il 2023 e il 2024 presso licei Carlo Porta e Nanni Valentini.. Divieto assoluto di insegnamento e obbligo di percorso terapeutico per l'ex docente.. Vittime coinvolte studentesse di 14 e 15 anni dei licei di Monza.. Un ex docente di 51 anni è stato condannato a due anni di reclusione con rito abbreviato per violenza sessuale dopo aver dato baci proibiti a due studentesse di 14 e 15 anni tra Monza e il liceo Carlo Porta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monza, ex docente condannato: 2 anni per violenza su due studentesse

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Monza, molestie su due alunne: ex docente di sostegno condannato a 2 anni

Molestie sessuali su due studentesse 14enni, bidello condannato a 4 anni e mezzo a Castellammare di StabiaIl Tribunale di Torre Annunziata ha condannato un bidello a quattro anni e mezzo di reclusione per molestie sessuali su due studentesse di 14 anni a...

Monza, molestie su due alunne: ex docente di sostegno condannato a 2 anniL'insegnante 50enne era accusato di violenza sessuale consumata e tentata nel 2024 nei confronti di una 16enne e di una 15enne, entrambe con disturbi evolutivi e psicologici ... ilgiorno.it

Bacia due alunne di 14 e 15 anni, ex professore di Monza condannato a 2 anni di carcere per violenza sessualeUn ex professore di Monza è stato condannato a due anni di reclusione in carcere per violenza sessuale nei confronti di due studentesse di 14 e 15 anni ... fanpage.it