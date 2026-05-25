hernani caso catanzaro battuto monza a un passo dalla promozione

Il Monza ha vinto la partita di andata della finale playoff contro il Catanzaro, portandosi a un passo dalla promozione in Serie A. La squadra ha mostrato il suo miglior rendimento stagionale, dominando l'incontro al Ceravolo e dimostrando una superiore profondità di rosa rispetto all’avversario. La vittoria consente ai brianzoli di mantenere un vantaggio significativo in vista della gara di ritorno, che si giocherà nelle prossime settimane.

di Alessandro Stella Il miglior Monza della stagione, nel momento più importante. Nella notte del Ceravolo e nella gara di andata della finale playoff, i brianzoli ipotecano la Serie A mostrando tutta la loro superiorità, spesso sopita in stagione, e la profondità di rosa. Decidono, come spesso accaduto nel corso dell’anno, i cambi: Hernani (sesto centro da febbraio) e Caso, con due gol di grande qualità. E loro due, come Cutrone autore di un’ottima prestazione a cui è mancata solo il gol, sono gli uomini arrivati dal mercato invernale, con un unico obiettivo in testa. Quello che ora è ad un passo: per raggiungere la massima categoria, venerdì i brianzoli possono permettersi di perdere anche 2-0. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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