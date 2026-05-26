L'ex dirigente di Ferrari ha commentato duramente la prima auto elettrica del marchio, auspicando che venga tolto il simbolo del cavallino. La reazione si è riflessa anche sul mercato, con un calo in Borsa superiore all’8%. La critica riguarda la direzione presa dall’azienda nel settore delle auto elettriche. Nessuna dichiarazione ufficiale della casa automobilistica sulla vicenda.

Dal Quirinale a Castel Gandolfo per presentare la Ferrari Luce, la prima elettrica di Maranello, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e a Papa Leono XIV. Sorrisi, strette di mano, foto con la delegazione guidata da John Elkann, Benedetto Vigna e Piero Ferrari, che stridono con il giudizio che Luca Cordero di Montezemolo dà della vettura svelata il 25 maggio. A margine dell'assemblea di Confindustria l'ex presidente della rossa, interrogato sull'argomento ha risposto così: "Se dovessi dire quello che penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito, mi dispiace moltissimo. Spero che si tolga il cavallino almeno da quella macchina". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Montezemolo durissimo sulla Ferrari Luce elettrica: "Spero tolgano il cavallino"

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MONTEZEMOLO durissimo contro la nuova FERRARI LUCE

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