Arezzo, 26 maggio 2026 – Domani, mercoledì 27 maggio, alle ore 10, presso La Ginestra Fabbrica della Conoscenza di Montevarchi, si terrà un incontro dedicato ai più piccoli organizzato dall’Istituto Comprensivo Petrarca. L’iniziativa coinvolgerà le classi III, IV e V della scuola primaria “Isidoro del Lungo” e vedrà la partecipazione della scrittrice per l’infanzia Jessica Policarpo. Nel corso della mattinata l’autrice presenterà ai giovani lettori i suoi libri “Kara e il camper magico” e “Kara e i due mister”, storie che hanno come protagonista Kara, una ragazza di campagna che vive con i suoi animali e che, insieme ai suoi amici, affronta piccole missioni quotidiane tra avventura, amicizia, fiducia e spirito di squadra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montevarchi, incontro con la scrittrice Jessica Policarpo per gli studenti della primaria “Isidoro del Lungo”

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