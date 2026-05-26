La lista civica Un Paese per Te ha ottenuto il 71% dei voti, eleggendo Carlo Castagnoli come nuovo sindaco di Montese. La vittoria è stata netta e confermata dalle percentuali di voto. Il nuovo primo cittadino ha annunciato che il primo intervento sarà concentrato sul decoro urbano. Le elezioni si sono concluse con una maggioranza schiacciante per la lista vincente.

Vittoria schiacciante: non c’è altro termine per definire il successo della lista civica Un Paese per Te, guidata dal candidato sindaco Carlo Castagnoli, che da ieri pomeriggio è il nuovo primo cittadino di Montese. Era alla testa della lista che ha ottenuto 1.279 voti, pari al 71,17%, contro i 518 voti (28,83%) della lista Progetto Montese guidata da Daniele Berti, vicesindaco uscente. La vittoria di Castagnoli si è delineata già nelle prime fasi dello scrutinio, con un crescendo di consensi soprattutto nella sezione 3 di Salto Capoluogo, dove ha raggiunto il 77,62% dei voti. Anche nella sezione 1 del capoluogo ha ottenuto un risultato molto netto, con il 75,27%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Montese sceglie Castagnoli . Vittoria schiacciante con il 71%: "Inizieremo dal decoro urbano"

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