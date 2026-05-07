Elezioni a Montese in campo due liste per sostenere i candidati Berti e Castagnoli

A Montese, il prossimo 24 e 25 maggio si terranno le elezioni comunali con due liste in corsa per sostenere i candidati Berti e Castagnoli. Questi voti fanno parte del rinnovo delle amministrazioni di due comuni modenesi previsto per il 2026, che coinvolge anche i cittadini di Vignola. La consultazione si svolgerà nelle giornate di fine maggio e rappresenta un momento importante per il territorio.

Il 2026 vedrà al voto per il rinnovo delle rispettive amministrazioni due comuni modenesi. Il 24 e 25 maggio non saranno chiamati alle urne soltanto i cittadini di Vignola, ma anche quelli di Montese. Nel piccolo comune dell'Appennino, che conta circa 2.600 elettori, si sfideranno due candidati.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Elezioni amministrative Telese, due le liste in campo: tutti i candidatiTempo di lettura: < 1 minutoSi avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, un momento decisivo per il futuro... Elezioni amministrative Castelpoto, due le liste in campo: tutti i candidatiTempo di lettura: < 1 minutoSi avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, un momento importante per il rinnovo... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Elezioni a Montese, in campo due liste per sostenere i candidati Berti e Castagnoli; Voglio dare continuità ai progetti. Tra le priorità il dialogo coi cittadini. ELEZIONI AMMINISTRATIVE, DEPOSITATE LE LISTE A VIGNOLA E A MONTESEUltimo mese di campagna elettorale a Vignola e Montese in vista del voto alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. In entrambi i comuni sono state depositate le liste. Nella città delle ciliegi ... tvqui.it Elezioni a Montese, Deluca non si ricandidaIl clima elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale si sta surriscaldando e a Montese è entrato nel vivo. La consultazione amministrativa, come noto, si svolgerà il 24 e 25 maggio prossimi. Il ... ilrestodelcarlino.it Regno Unito, oggi le elezioni locali: Labour rischia tracollo storico, Reform e Verdi in ascesa x.com Da Qui Marcello alle “rustute” con Federico e Cateno, non solo “sciarre” alle elezioni Per le amministrative a Messina, complici i social, si assiste a un po' di tutto. Tra gag, canzoni e tormentoni... - facebook.com facebook