Due giovani di 23 e 19 anni sono stati raggiunti da misure cautelari nell’ambito delle indagini sull’incendio alla Casa del Popolo di Abbadia di Montepulciano. Un indagato di 23 anni ha negato un movente politico, mentre le autorità continuano le verifiche per chiarire le cause dell’incendio. Le indagini sono in corso e non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’evento.

MONTEPULCIANO (SIENA) – Due misure cautelari sono state emesse nei confronti di 2 giovani di 23 e 19 anni per l’incendio alla Casa del Popolo di Abbadia di Montepulciano, in provincia di Siena. Nei confronti del 23enne sono stati disposti gli arresti domiciliari, per il 19enne l’obbligo di firma e di dimora. Le indagini dei carabinieri si sono concentrate sui due con l’analisi dei sistemi di videosorveglianza e dei tabulati telefonici. Nelle perquisizioni a casa dei due giovani sono stati trovati oggetti riconducibili all’ideologia fascista e nazista. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Montepulciano: due indagati per l’incendio alla Casa del Popolo. Un 23enne nega movente politico

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Incendio alla Casa del Popolo: due indagati

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