Due ragazzi sono stati arrestati in relazione all’incendio doloso che ha danneggiato la Casa del Popolo nella notte del 4 ottobre 2025. Durante la perquisizione nell’abitazione dei fermati sono state trovate bandiere naziste e cimeli rubati. L’incendio ha causato danni significativi alla struttura. Le autorità hanno confermato che l’indagine ha portato ai due giovani, i cui nomi non sono stati resi noti.

Montepulciano (Siena), 26 maggio 2026 – Svolta nelle indagini sul grave incendio doloso che, la notte del 4 ottobre 2025, distrusse parte della Casa del Popolo di Abbadia di Montepulciano. La Procura della Repubblica di Siena ha eseguito misure cautelari nei confronti di due giovani italiani di 19 e 23 anni, ritenuti gli ideatori e gli autori materiali del rogo che ha causato danni per 400mila euro. La dinamica del raid, le bandiere e il libro di Gramsci rubati, l’incendio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due entrarono nello stabile passando da una terrazza superiore. Una volta all’interno, appiccarono il fuoco distruggendo l’archivio storico della sezione locale del Partito Democratico e dell’Auser. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio alla Casa del Popolo: arrestati due ragazzi, in casa bandiere naziste e cimeli rubati

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Bruciarono la Casa del Popolo mossi da ideologie nazifasciste: in manette due giovani

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