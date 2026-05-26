Alle elezioni amministrative di Montemesola, il candidato di “Insieme” ha ottenuto 1.357 voti, superando di circa 335 preferenze il risultato di sei anni fa. La vittoria ha modificato i rapporti di forza tra le varie coalizioni presenti nel paese. La lista di Punzi ha consolidato la propria posizione, mentre le altre forze politiche hanno registrato risultati inferiori rispetto alle precedenti consultazioni.

Tarantini Time Quotidiano Le elezioni amministrative di Montemesola hanno consegnato una vittoria netta a Vito Antonio Punzi, capace di portare la lista “Insieme” a 1357 voti, contro i 1022 ottenuti sei anni fa dall’area oggi al governo del paese. Un incremento importante, che da solo basterebbe a spiegare la forza della continuità amministrativa. Ma il dato politicamente più interessante, forse, è dentro la sconfitta della lista “Oltre”. La coalizione guidata da Donato Alba nasceva come un’operazione ampia, costruita mettendo insieme anime storicamente diverse: comunisti, Partito Democratico, ex democristiani e area moderata. Un laboratorio politico che sulla carta avrebbe dovuto ampliare il consenso e rendere competitiva la sfida contro Punzi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Montemesola, le urne ridisegnano i rapporti di forza nelle coalizioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Montemesola verso le urne: volti nuovi per il ritorno di Punzi?A Montemesola si avvicinano le elezioni comunali, con diverse candidature in campo.

Giugliano, firme false nelle liste: 8 indagati e un’inchiesta che coinvolge tutte le coalizioniLa Procura di Napoli Nord sta indagando su un caso di firme false nelle liste elettorali per le elezioni comunali del 2025 a Giugliano.