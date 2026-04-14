Montemesola verso le urne | volti nuovi per il ritorno di Punzi?

A Montemesola si avvicinano le elezioni comunali, con diverse candidature in campo. Tra i nomi che circolano, alcuni volti sono considerati nuovi, mentre altri sembrano confermare una continuità con il passato politico locale. La campagna elettorale si sta delineando con incontri pubblici e comizi, mentre i candidati cercano di conquistare il consenso degli elettori. I prossimi mesi saranno decisivi per capire chi guiderà il paese nei prossimi anni.

Tarantini Time Quotidiano C’è un momento, in ogni campagna elettorale, in cui le parole iniziano a lasciare spazio agli indizi. A Montemesola, quel momento sembra essere arrivato. Dopo la conferenza stampa di fine mandato del sindaco uscente Ignazio Punzi, un passaggio ha inevitabilmente catturato l’attenzione politica e civica del paese: il ritorno sulla scena di Vito Antonio Punzi, già primo cittadino dal 2010 al 2020, oggi nuovamente candidato alla guida del gruppo “Insieme”, espressione dell’attuale maggioranza. Un ritorno annunciato, sì, ma non privo di novità. Proprio durante quell’incontro pubblico, Punzi ha parlato apertamente di una squadra rinnovata, lasciando intendere l’ingresso di nuove figure.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Montemesola verso le urne: volti nuovi per il ritorno di Punzi? Montemesola, Ignazio Punzi chiude il mandato: “Cinque anni di lavoro e risanamento”. Candidato Vito Antonio PunziTarantini Time QuotidianoMontemesola chiude un ciclo amministrativo e ne apre un altro nel segno della continuità. Montemesola, Vito Punzi cerca la riconferma: un progetto di continuità per il rilancio del paese.Montemesola, Vito Antonio Punzi candidato sindaco: la sfida di consolidare il risanamento e guardare al futuro Montemesola si prepara a rinnovare la...