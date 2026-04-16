La Procura di Napoli Nord sta indagando su un caso di firme false nelle liste elettorali per le elezioni comunali del 2025 a Giugliano. Otto persone sono state iscritte nel registro degli indagati, tra cui due parlamentari, mentre l’indagine coinvolge tutte le coalizioni presenti nelle liste. La vicenda riguarda la presunta falsificazione di firme e le procedure di presentazione delle candidature.

Non un caso isolato, ma un’indagine che attraversa l’intera competizione elettorale. È questo il quadro che emerge sull’inchiesta della Procura di Napoli Nord sulle presunte firme false nelle liste per le comunali 2025 di Giugliano. Gli indagati sono otto: tra loro due parlamentari in carica, il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa e la deputata di Forza Italia Annarita Patriarca. Con loro figurano esponenti politici del territorio come l’ex consigliere regionale Pasquale Di Fenza, i consiglieri regionali Massimo Pelliccia e Francesco Iovino, il consigliere comunale e metropolitano Giuseppe Nocerino, oltre agli avvocati Luigi Maiello e Rosa Cecere.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, firme false nelle liste: 8 indagati e un’inchiesta che coinvolge tutte le coalizioni

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