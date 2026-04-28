Un' eroica Belmontese batte il Castellammare nella finale playoff e conquista la Prima categoria

Una partita decisiva si è conclusa con la vittoria della Belmontese sulla Castellammare per 2-0 nella finale playoff al Comunale di Janselmo. La squadra di Belmonta ha ottenuto la promozione in Prima Categoria, portando a casa il risultato dopo i novanta minuti di gioco. L’incontro ha concluso la stagione con un risultato che vale una promozione, segnando un momento importante per il club.

Una partita che vale una stagione, novanta minuti che diventano storia. La Asd Polisportiva Belmontese conquista con cuore e determinazione la promozione in Prima Categoria, battendo 2-0 l’Asd Castellammare calcio nella finalissima playoff al Comunale di Janselmo. E lo fa superando anche un.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Rana scrive la storia: batte Trento in finale e conquista la sua prima Coppa ItaliaSerata da incorniciare quella di domenica per Rana Verona, che ha conquistato il primo trofeo della sua storia in SuperLega. Novara batte Chieri 3-1 nella prima gara dei playoff scudetto, Tolok in evidenza con 29 puntiIn campo si è giocata una sfida serrata tra due squadre di alto livello, con l’Igor Gorgonzola Novara a dettare i tempi e a capitalizzare su una...