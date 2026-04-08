Imbattutto in Seconda categoria Conquista anche la Coppa Marche

La Polisportiva Trecastelli ha concluso la stagione imbattuta in tutti e otto i gironi di Seconda Categoria. La squadra ha anche vinto la Coppa Marche, aggiungendo un nuovo trofeo al suo palmarès. Questa è la prima volta che un club di Seconda Categoria ottiene entrambe le imprese nello stesso anno. La società ha annunciato ufficialmente il risultato attraverso i canali comunicativi ufficiali.

La Polisportiva Trecastelli, unica squadra di Seconda Categoria imbattuta in tutti gli otto gironi ed in testa al girone B con otto punti sul Real Mombaroccio secondo, ha vinto la Coppa Marche di categoria, la cui finale si è disputata nello scorso fine settimana approfittando della sosta del campionato, che riprenderà regolarmente sabato prossimo. Si tratta del primo trofeo per l’ambiziosa società del Comune di Trecastelli, nata qualche anno fa dalla fusione di due storiche società del territorio, con una lunga militanza in Seconda Categoria, il Victoria Brugnetto e il Ponterio. Nella finale di Casette d’Ete, disputata in un nuovo impianto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Imbattutto in Seconda categoria. Conquista anche la Coppa Marche Seconda categoria, la sorpresa del weekend e’ il real porto senigallia che vince la coppa di terza categoria. Trecastelli e Ankon Dorica preparano i botti finaliTurno di riposo per il campionato di Seconda Categoria che riprenderà sabato 11 aprile con la giornata 26 nei gironi B, C e D. Seconda categoria. La Fonte Belverde conquista la vettaIl turno numero 25 del campionato di Seconda categoria è andato in scena ieri pomeriggio. Si parla di: Imbattutto in Seconda categoria. Conquista anche la Coppa Marche; Seconda Categoria / Il Trecastelli trionfa in Coppa Marche: la finale con il Piceno United finisce 1-0. Imbattutto in Seconda categoria. Conquista anche la Coppa MarcheLa Polisportiva Trecastelli, unica squadra di Seconda Categoria imbattuta in tutti gli otto gironi ed in testa al girone ... ilrestodelcarlino.it