Mont’Alfonso sotto le stelle 2026 | ecco il programma
Dedicato a Dino Campana e alla sua esistenza complessa lo spettacolo “Viola” di Elisabetta Salvatori, giovedì 23. Nella terra che accolse l’Ariosto, una serata tra musica e narrazione con protagonista Vinicio Capossela. “Di selva in selva – Da Ariosto a Dylan Thomas, perdersi nel bosco” è lo spettacolo che il cantautore, polistrumentista e scrittore presenterà venerdì 31 luglio alla Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana, con ospite lo scrittore Ermanno Cavazzoni. Giovedì 6 agosto il cantautorato colto e irriverente dei Gatti Mézzi farà pendant con la vista mozzafiato della Fortezza delle Verrucole di San Romano in Garfagnana.Da venerdì 7 agosto, con la festa concerto Teenage Dream dedicata alle grandi hit degli anni 2000, il festival continuerà alla Fortezza di Mont’Alfonso. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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