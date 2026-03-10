A Lucca, il festival Mont’Alfonso sotto le stelle ha annunciato il suo primo artista per l’edizione 2026. Si tratta di Marco Masini, che si esibirà durante l’evento previsto quest’estate nelle località della Garfagnana e delle Alpi Apuane, dove si svolgono concerti, spettacoli e incontri. La manifestazione, ormai tradizionale, coinvolge diverse location storiche e naturali della zona.

Lucca, 10 marzo 2026 - È Marco Masini il primo nome di Mont’Alfonso sotto le stelle 2026, il festival che ogni estate anima antiche fortezze e scenari naturali della Garfagnana e delle Alpi Apuane con un ricco programma di concerti, spettacoli e incontri. Marco Masini sarà in concerto domenica 16 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), una data organizzata in collaborazione con Leg Live Emotion Group. Dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano presentato insieme a Fedez “Male Necessario” e l’uscita il 6 marzo del suo ultimo progetto discografico “Perfetto Imperfetto” (Momy Records, Concerto Bmg), Marco Masini torna ad emozionare il suo pubblico dal vivo con “Marco Masini – Live 2026”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marco Masini è il primo nome di Mont’Alfonso sotto le stelle

Una selezione di notizie su Marco Masini

Temi più discussi: Fedez e Marco Masini a Sanremo 2026: L’alleanza degli Irregolari in Male Necessario; Fedez a Sanremo 2026: Marco Masini vittima di vessazioni ingiustificate, io invece sempre e solo il nemico di me stesso. La nostra canzone? Non c’è alcun riferimento alla mie relazioni pregresse; Marco Masini: Mi ha salvato il dolore per la morte di mia madre. Non sono sprofondato in depressione, alcol e droghe; Fedez & Masini potenti a Sanremo 2026: due generazioni, un solo battito.

Marco Masini, è uscito l'album Perfetto imperfettoE' disponibile in digitale e in cd (acquista qui), e a partire dal 24 aprile in vinile, Perfetto imperfetto (Momy Records, Concerto Music/BMG), il nuovo progetto discografico di Marco Masini, prodot ... rockol.it

Marco Masini si racconta: Fedez? Viviamo tutti delle tempeste. Sono fan di Ditonellapiaga, ma la numero uno è PausiniMarco Masini racconta la simbiosi con Fedez, la sua passione per la musica e i consigli per i giovani artisti in un'intervista intensa a La Volta Buona. libero.it

MARCO MASINI LIVE 2026 A MESSINA E ZAFFERANA ETNEA. 28 agosto – MESSINA, ARENA CAPO PELORO (EX SEA FLIGHT) CAPO PELORO SUMMER FEST 29 agosto – ZAFFERANA ETNEA (CT), ANFITEATRO FALCONE E BORSELLINO ETNA IN S - facebook.com facebook

#Sanremo2026 il mio top 5 : Bambole di Pezza Fedez e Marco Masini Ditonellapiaga Sal da Vinci Dargen d'Amico Il mio pronostico per la superfinale : Sal da Vinci Fedez e Marco Masini Sayf Arisa Serena Brancale x.com