Andrea Camilleri aveva l’abitudine di pescare le sue storie dalla cronaca minore. Da quelle notizie piccole piccole che finiscono in terza pagina e poi svaniscono. Per Il Commissario Montalbano – La pista di sabbia, 12mo romanzo della serie con protagonista Salvo Montalbano, lo spunto è arrivato una mattina, mentre si trova in vacanza in Toscana. Su un giornale locale aveva letto del furto di 6 purosangue da una scuderia del Grossetano. Poco tempo prima era stato ritrovato un cavallo ucciso sulla spiaggia di Catania, e il fatto aveva riscosso vasta eco sulla stampa. Da quei due fatti separati, lo scrittore di Porto Empedocle ha ideato un intrico narrativo che mescola aristocrazia, mafia e passioni umane con la consueta leggerezza. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Montalbano in accappatoio, un cavallo morto sulla spiaggia e la nobiltà siciliana che puzza di mafia. Stasera su Rai 1 "La pista di sabbia"

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