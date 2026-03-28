Rebellion | stasera su Rai 4 il film sulla storia vera che sconvolse la Francia

Stasera alle 21:20 su Rai 4 va in onda Rebellion - Un atto di guerra, un film ispirato a fatti realmente accaduti nel 1988. La pellicola racconta una vicenda caratterizzata da ostaggi, trattative e decisioni prese in un periodo di elezioni politiche in Francia. La storia si concentra sugli eventi che hanno sconvolto il paese in quegli anni.

Alle 21:20 Rai 4 trasmette Rebellion - Un atto di guerra, un film basato su eventi reali del 1988: una storia di ostaggi, trattative e decisioni influenzate dalle elezioni politiche francesi. Questa sera, sabato 28 marzo 2026, alle ore 21:20, Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) propone una prima serata all'insegna del cinema d'impegno civile e dell'azione con Rebellion - Un atto di guerra (L'ordre et la morale). Il film, diretto e interpretato da Mathieu Kassovitz (già celebre per L'Odio), è un'opera potente che scava in uno degli episodi più controversi del passato coloniale francese, un thriller politico che non fa sconti e che fa riflettere sul confine tra dovere e moralità, questo è il titolo giusto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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