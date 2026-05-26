Montagna ecco i gironi Amatori Introdotti i tempi supplementari
I gironi del torneo amatori sono stati estratti ieri sera nella sede del Csi in via Agosti a Reggio. Sono stati annunciati i gruppi di squadre partecipanti, con alcune formazioni inserite in diversi raggruppamenti. Inoltre, è stato stabilito che in caso di parità si disputeranno tempi supplementari. La fase di qualificazione prenderà il via nelle prossime settimane, secondo il calendario ufficiale.
Si sono svolti ieri sera nella sede del Csi in via Agosti a Reggio i sorteggi del Torneo della Montagna categoria Amatori, in forte crescita con 17 squadre partecipanti, in una riunione molto partecipata: tre anni fa le squadre iscritte erano solo sei, e il numero si è quasi triplicato in pochi anni. Sfiorato il numero 18, ma negli ultimi giorni ha rinunciato alla competizione il Villa Minozzo. Riunione breve ieri, con una sola votazione effettuata: su proposta di una società, infatti, sono stati inseriti con una votazione positiva all’unanimità i tempi supplementari dopo gli eventuali pareggi nella fase ad eliminazione diretta. Fino allo scorso anno, infatti, si andava direttamente ai rigori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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