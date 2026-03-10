Medicina tempi supplementari finiti | pochi bocciati ai test di recupero

A settembre, oltre 3.700 studenti hanno iniziato i corsi all’università Statale di Milano e più di 1.200 in altre facoltà. Recentemente sono terminati i test di recupero per gli studenti che avevano bisogno di riparare esami e crediti, con pochi bocciati tra chi ha sostenuto le prove. I risultati indicano che la maggior parte degli studenti è riuscita a superare le prove di recupero.

Milano, 10 marzo 2026 – A settembre sono partiti in 3.696 all’università Statale e in 1.243 nelle aule di Bicocca per frequentare il primissimo “ semestre filtro “ di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, che sta per essere archiviato con le ultime immatricolazioni prima di riavviare la macchina per il prossimo anno accademico. I numeri della Statale. In Statale, 419 aspiranti medici avevano passato le prove al primo colpo (o al secondo) senza bisogno di recuperare qualche esame, come 31 candidati per Odontoiatria e 61 per Veterinaria; 217 erano rimasti in sospeso, con uno o due esami da recuperare. Milan 10122025 Semestre Filtro test ingresso questa mattina a Medicina foto Salmoirago A vevano tre chance a disposizione: alla prima l’87% ha passato Fisica, il 76% ha superato Biologia e il 66% Chimica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Medicina, tempi supplementari finiti: pochi bocciati ai test di recupero Articoli correlati Basket serie C femminile. La Bellaria si arrende ai tempi supplementariPartita intensa e combattuta al PalaMatteoli, dove la GS Bellaria Cappuccini cede al supplementare contro il Nuovo Basket Altopascio per 59-58 nella... Operazione Neres, dal viaggio a Londra ai tempi di recupero: tutti i dettagliDavid Neres ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere l’infortunio alla caviglia. Una raccolta di contenuti su Medicina tempi supplementari finiti... Discussioni sull' argomento Medicina, tempi supplementari finiti: pochi bocciati ai test di recupero; Blitz dei vigili contro la banda dei georgiani e il ghisa in cima al palazzo: ladri bloccati all’uscita. Anticipazioni Tempi supplementari – Purchè finisca bene: prossima puntata 7 gennaio 2026/ Vite da salvare…Tempi supplementari - Purchè finisca bene anticipazioni prossima puntata 7 gennaio 2026, prima serata su Rai1. Nuovo appuntamento, nuove emozioni; si conclude il ciclo di film che ha colorato di ... ilsussidiario.net Tempi Supplementari: Stasera su Rai 1 il terzo e ultimo film della nuova stagione di Purché Finisca BeneIl terzo e ultimo appuntamento con la nuova stagione della collana Purché Finisca Bene in prima serata su Rai 1 venerdì 7 gennaio è con Tempi Supplementari, che vede protagonisti Giuseppe Zeno, ... comingsoon.it Amato Lusitano era un medico ebreo nato in Portogallo nel XVI secolo. Parlava diverse lingue e ha vissuto in molti Paesi europei. La sua famiglia, i Chabib, fu costretta a convertirsi al cristianesimo, cambiando il cognome in Amato. Studiò medicina a Salaman - facebook.com facebook ANTEPRIMA SUBSTACK - MOLTO IMPORTANTE. E' appena uscito un lavoro che valuta le prestazioni dell'intelligenza artificiale in medicina in un contesto molto realistico. I risultati sono secondo me inquietanti e indicano un rischio grave e molto concreto. D x.com