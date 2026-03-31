Bosnia Italia 1-1 LIVE | Si va ai tempi supplementari

Alle 20:45 si gioca al Bilino Polje di Zenica il match di ritorno tra Bosnia e Italia, valido per i playoff di qualificazione ai Mondiali. La partita si è conclusa con un risultato di 1-1 e si sta andando ai tempi supplementari. La sfida determina quale delle due nazionali accederà alla fase mondiale. Segui la cronaca in tempo reale.

di Francesco Aliperta Appuntamento alle 20:45 al Bilino Polje di Zenica per Bosnia Italia, finale playoff per i Mondiali: seguila live con noi. Tutto pronto al Bilino Polje di Zenica per Bosnia Italia, match valevole per la finale dei playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026 in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Chi vince, staccare il pass per giocare la massima competizione internazionale per nazioni. SEGUI QUI IL LIVE DI BOSNIA ITALIA. Formazioni ufficiali BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Memic; Demirovic, Dzeko. C.T.: Barbarez. ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bosnia Italia 1-1 LIVE: Si va ai tempi supplementari Articoli correlati LIVE Bosnia-Italia 1-1, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: parità dopo 90′, si va ai tempi supplementariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94′ Fallo di Tabakovic su Gatti 93′ Fallo di Dedic su Calafiori 92′ Cross dalla trequarti di Muharemovic,... Bosnia Italia 1-1 LIVE: si va ai supplementaridi Marco BaridonBosnia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale playoff Mondiali 2026 L’Italia è... Centrale Sport #8: Speciale Nazionale, Serie C (Ravenna e Forlì), Basket e Motori Approfondimenti e contenuti su Bosnia Italia Temi più discussi: Dall’ultima di Sacchi come ct al gol di Frattesi che illuse Spalletti: i precedenti di Bosnia-Italia; Bosnia-Erzegovina - Italia, anteprima finale spareggi Coppa del Mondo: dove guardarla, probabili formazioni, orario e ultime notizie; Bosnia-Italia nel catino di Zenica, ma lo stadio avrà una capienza ridotta: ecco perché; Il 'vecchio' Dzeko, il 'nuovo' Yildiz, un pararigori e l'inferno di Zenica per l'Italia. Live Bosnia-Italia 1-1 dopo i primi 90 minuti: a Zenica si va ai supplementariRiflettori puntati su una sfida di vitale importanza in quel di Zenica, dove Bosnia e Italia si giocano l'accesso alla fase finale del Mondiale 2026. Gli Azzurri ci arrivano con ... ilmattino.it Bosnia-Italia 1-1 al 90’: pareggia Tabaković, si va ai tempi supplementariBosnia-Italia si decide ai tempi supplementari: 1-1 al 90’, a Kean risponde Tabaković. Azzurri in dieci dal 41’ per il rosso a Bastoni nel match decisivo per i Mondiali. L’Italia si schiera con la ste ... unionesarda.it Bosnia-Italia 1-1, iniziati i tempi supplementari: dubbi per un fallo di mano di Dzeko sul gol | Segui la diretta - facebook.com facebook Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Gattuso conferma l'undici vincente #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com