Monopattini elettrici scatta l’obbligo della targa | chi è senza rischia fino a 400 euro di multa
Da oggi, sabato 16 maggio 2026, entra in vigore l’obbligo di esporre una targa sui monopattini elettrici. La normativa prevede che tutti i veicoli di questo tipo debbano essere dotati di un contrassegno visibile, con sanzioni che possono arrivare fino a 400 euro per chi circola senza. Sono stati definiti anche i procedimenti per ottenere la targa e i costi associati. Restano ancora alcune incertezze su come funzionino le verifiche e le eventuali esclusioni.
(Adnkronos) – Obbligo di targa per tutti i monopattini elettrici da oggi, sabato 16 maggio 2026. Dove si prende la targa? Quanto costano le pratiche? Chi viaggia senza il contrassegno è in regola comunque? Tante domande a cui rispondere. Si parte dalle sanzioni: chi è sprovvisto della targa "rischia sanzioni amministrative comprese tra 100 e 400 euro", chiariscono gli studi di consulenza Confarca. "Al momento non è prevista alcuna deroga al rilascio dei contrassegni: tutti i proprietari di monopattini elettrici sono dunque tenuti a regolarizzare la propria posizione senza indugio" sottolineano dalla confederazione di autoscuole, agenzie nautiche e studi di consulenza. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Monopattini elettrici, da domani scatta l'obbligo di targa: multe fino a 400 euro, come richiederla
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