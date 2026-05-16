Monopattini elettrici scatta l’obbligo della targa | chi è senza rischia fino a 400 euro di multa

Da oggi, sabato 16 maggio 2026, entra in vigore l’obbligo di esporre una targa sui monopattini elettrici. La normativa prevede che tutti i veicoli di questo tipo debbano essere dotati di un contrassegno visibile, con sanzioni che possono arrivare fino a 400 euro per chi circola senza. Sono stati definiti anche i procedimenti per ottenere la targa e i costi associati. Restano ancora alcune incertezze su come funzionino le verifiche e le eventuali esclusioni.

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