La polizia locale di Casalpusterlengo ha emesso due sanzioni da 100 euro ciascuna per monopattini privi di contrassegno identificativo, in seguito ai controlli avviati dopo l’applicazione delle nuove norme entrate in vigore il 16 maggio. I controlli sono stati effettuati per verificare il rispetto dell’obbligo di targhino sui veicoli elettrici utilizzati in città. Finora, sono stati contestati due casi di monopattini non in regola con la normativa.

Due verbali da 100 euro ciascuno per mancanza del contrassegno identificativo obbligatorio. È il primo bilancio dei controlli mirati disposti dalla polizia locale di Casalpusterlengo su chi si sposta in monopattino, in seguito all’applicazione delle regole introdotte il 16 maggio. Sotto la lente degli agenti del comando di piazza della Repubblica sono finiti S.M.M., di 22 anni, e E.A., di 17 anni, di nazionalità egiziana, i cui mezzi sui quali si stavano muovendo per la città sono risultati privi del targhino. Le pattuglie hanno perlustrato sia le vie del centro storico sia le grandi arterie, soprattutto quelle che conducono verso le logistiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monopattini senza targhino. Due multe da cento euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Monopattini, scatta l'obbligo di targa: multe fino a 400 euro

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Monopattini: obbligo del targhino, scattano le multe da 400 euro. A Firenze task force della polizia municipale

Monopattini senza “targhino”: cinque multe della polizia locale a BrindisiNella giornata di martedì 19 maggio, la polizia locale di Brindisi ha effettuato controlli sui monopattini elettrici.

Temi più discussi: Milano, monopattini senza targa, scattano le prime multe: 44 sanzioni in due giorni. La più alta raggiunge i 400 euro; Dopo il casco, arriva la targa. Ma sui monopattini elettrici è un'altra falsa partenza; Da nord a sud, prime multe per chi circola in monopattino senza targa; Monopattini, scattano le multe: Non si circola più senza targa. Sanzioni a romani e turisti.

Monopattini, raffiche di multe a Milano e Sesto. Tanti senza casco e targa ma anche in dueControlli anche a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, dove gli agenti della Polizia locale, impegnati in attività di presidio e pattugliamenti serali, ieri sera hanno sanzionato 14 persone, sorp ... ilgiorno.it

Monopattini elettrici, arrivano le prime multe per chi circola senza targaIl 16 maggio è terminato il periodo di tolleranza per chi è senza casco, mentre per fare l'assicurazione c'è tempo ancora fino al 16 luglio ... inmoto.it