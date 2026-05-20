Monopattini senza targhino | cinque multe della polizia locale a Brindisi
Nella giornata di martedì 19 maggio, la polizia locale di Brindisi ha effettuato controlli sui monopattini elettrici. Durante le verifiche sono state elevate cinque sanzioni a quattro conducenti che guidavano senza il “targhino” obbligatorio. Le operazioni sono state svolte nel centro cittadino e nelle zone limitrofe, concentrandosi sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla regolarità della circolazione dei mezzi. Nessun altro dettaglio riguardante le motivazioni specifiche delle sanzioni è stato comunicato.
BRINDISI - Cinque sanzioni elevate a quattro conducenti di monopattini elettrici nel corso dei controlli effettuati ieri, martedì 19 maggio, dalla polizia locale di Brindisi. Gli accertamenti sono stati disposti dal comandante Antonio Orefice.In quattro casi i conducenti circolavano senza il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
DAL 17 MAGGIO OBBLIGO DI TARGA PER I MONOPATTINI | 12/05/2026
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