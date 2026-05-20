Monopattini senza targhino | cinque multe della polizia locale a Brindisi

Nella giornata di martedì 19 maggio, la polizia locale di Brindisi ha effettuato controlli sui monopattini elettrici. Durante le verifiche sono state elevate cinque sanzioni a quattro conducenti che guidavano senza il “targhino” obbligatorio. Le operazioni sono state svolte nel centro cittadino e nelle zone limitrofe, concentrandosi sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla regolarità della circolazione dei mezzi. Nessun altro dettaglio riguardante le motivazioni specifiche delle sanzioni è stato comunicato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui