Monopattini senza casco e targa | a Roma multate 400 persone in una settimana

A circa una settimana dall'entrata in vigore delle nuove norme, gli agenti della polizia locale di Roma hanno multato 400 persone per aver guidato monopattini senza casco o targa. Le sanzioni sono state applicate durante controlli mirati nelle aree pubbliche della città. Le regole stabiliscono l’obbligo di casco e targa per i monopattini elettrici, e le infrazioni sono state rilevate in diverse zone della capitale. Non sono segnalati incidenti o altri tipi di violazioni correlate.

A circa una settimana dall'entrata in vigore delle nuove regole per i monopattini elettrici a Roma gli agenti della polizia locale hanno multato 400 persone. L'infrazione più frequente è la guida senza casco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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